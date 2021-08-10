AA

Endonezya'nın Cava adasında yetiştirilen kara tavukların kanı ve yumurtası hariç diğer tüm özellikleri normal tavuklardan farklı.

AA'nın haberine göre ibiği, ayağı, gözleri, tüyleri, eti ve iç organları siyah olan ayam cemani tavuğu, 12. yüzyıldan beri Cava bölgesinde yetiştiriliyor.

Cileungsi Ayam Cemani Tavuk Çifliği sahibi ve Endonezya Cemani Yetiştiricileri Birliği (Pertemani) Başkanı Tarmudi, yaptığı açıklamada, iç organları hatta kemikleri bile siyah olan ayam cemani tavuklarının Endonezya'da 400 ile 500 dolar arasında, yurt dışından ise 5 bin dolara bile alıcı bulduğunu belirtti.

Cemani tavuğunun dünyanın en pahalı tavuğu olmasındaki ana etkenin tamamen siyah renkli olmasından kaynaklandığını belirten Tarmudi, cemani civcivlerinin yüksek ölüm oranı gibi faktörlerin de bu tavuğun seri üretimini biraz zorlaştırdığını söyledi.