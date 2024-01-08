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        Haberler Yaşam Dünyanın en pahalı eti: Kobe! Peki onu bu kadar değerli kılan nedir?

        Dünyanın en pahalı eti: Kobe! Peki onu bu kadar değerli kılan nedir?

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef Allstar'ın dün akşam yapılan canlı yayınında final heyecanı yaşandı. Yarışmanın ikincilik unvanını alan Tahsin imza tabağında kobe etini tercih etti. Bu kapsamda araştırılan: "Kobe eti nedir, nasıl yapılır? Kobe etinin fiyatı nedir?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 10:03 Güncelleme: 08.01.2024 - 10:03
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        • 1

          TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya gibi isimlerin yer aldığı MasterChef Allstar yarışmasının dün akşam final bölümü yayınlandı. Canlı yayınlanan yarışmanın ikincilik unvanını alan yarışmacısı Tahsin, son tabağında yapmak üzere "Kobe" etini tercih etti. Peki, kobe eti nedir, nasıl yapılır? Kobe etinin fiyatı nedir? İşte detaylar...

        • 2

          KOBE ETİ NEDİR?

          Japonya'nın Hyōgo prefektörlüğünde yetiştirilen Tajima sığırından elde edilen bir et olan Kobe, yağlı, damarlı ve hassas bir et olması sebebiyle dünyanın en pahalı etleri arasında başı çeker. Wagyu bölgesinde yetiştirilen hayvanların iyi et üretmesinin en önemli nedeni, beslendikleri otun kalitesinin çok yüksek olması ve hayvanların özgür bir şekilde serbest olarak yaşamalarıdır.

        • 3

          KOBE ETİ NEDEN PAHALI?

          Kobe etinin pahalı olmasının birden fazla nedeni var. Bunlardan biri wagyu sığırının özel beslenme programları dahilinde masaj ve stressiz ortam yetiştirilerek yağlanmasıdır. Bir diğeri ise sığırın bel ve sırt kısmından elde edilen etlerin yaklaşık 2 ay kaya tuzunda dinlendirilmesidir.

        • 4

          KOBE ETİ NASIL YAPILIR?

          Kobe eti oldukça yağlıdır bu sebeple uzun süre ve yüksek ateşte pişirilirse özelliği kaybolacaktır. Kobe etinin kızgın bir tavada kısa sürede pişirilmesi önerilir.

        • 5

          KOBE ETİ FİYATI NE?

          Kobe etinin güncel fiyatı tam net değil fakat 2022 yılında fiyatının 1100 dolara kadar ulaştığı biliniyordu.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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