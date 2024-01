Dünyanın en pahalı eti: Kobe! Peki onu bu kadar değerli kılan nedir?

KOBE ETİ NEDİR?

Japonya'nın Hyōgo prefektörlüğünde yetiştirilen Tajima sığırından elde edilen bir et olan Kobe, yağlı, damarlı ve hassas bir et olması sebebiyle dünyanın en pahalı etleri arasında başı çeker. Wagyu bölgesinde yetiştirilen hayvanların iyi et üretmesinin en önemli nedeni, beslendikleri otun kalitesinin çok yüksek olması ve hayvanların özgür bir şekilde serbest olarak yaşamalarıdır.