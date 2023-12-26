Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dünyanın en kötü yemekleri listesine giren Türk yemeği aslında kara lahana çorbası değil!

        Dünyanın en kötü yemeklerinden seçilmişti: O çorba aslında kara lahana değilmiş...

        TasteAtlas tarafından belirlenen "Dünyanın en iyi ve en kötü 100 yemeği" listesinde 7. sırada yer alan Karadeniz lezzeti kara lahana çorbası sanılanın aksine "Dünyanın kötü yemeği" olarak listede yer almıyor. Listede yer alan çorba aslında çok farklı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 09:21 Güncelleme: 26.12.2023 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TasteAtlas tarafından belirlenen "Dünyanın en kötü 100 yemeği" listesinin yedinci sırasında yer alan kara lahana çorbası Karadeniz yöresine ait kendine has lahanadan yapılan bir çorba çeşididir. Çorbanın "Dünyanın en kötü yemekleri" arasına girmesi sosyal medyada oldukça tepki çekti.

        • 2

          TASTEATLAS'TAKİ TARİF BEYAZ LAHANADAN YAPILIYOR

          Ancak TasteAtlas sitesinde tarifi verilen kara lahana çorbasının kara lahanadan değil, beyaz lahana veya top lahana yapıldığı ve başka bir çeşidi olduğu ortaya çıktı. TasteAtlas yemek tarifinde lahana ismini geçiriyor ancak tarifteki çorba Karadeniz'e özgü olan yöresel kara lahana çorbası değil.

        • 3

          DÜNYANIN EN KÖTÜ 100 YEMEĞİ LİSTESİNDE YER ALAN ÇORBA KARA LAHANA DEĞİL

          TasteAtlas sitesinde yer alan tarifte beyaz lahana ve mercimek kullanılıyor. Ancak Karadeniz yöresindeki kara lahana çorbasının tarifinde bu malzemelerin hiç birisi bulunmuyor. Yemeğin yapılışında ise TasteAtlas, soğanları zeytinyağı ile kavuruyor ve daha sora diğer malzemeleri ekliyor. Yani TasteAtlas tamamen farklı bir çorba tarifi veriyor.

        • 4

          Doğu Karadeniz'e özgü olan kara lahana çorbasında ise fasulye, mısır unu, yarma, kuyruk yağı ve iç yağı gibi malzemeler bulunur.

          ORİJNAL KARA LAHANA ÇORBASI TARİFİ

          Malzemler:

          - Kara lahana

          - Fasulye

          - Mısır unu

          - Kuyruk yağı veya iç yağı

          - Biber

          YAPILIŞI

          Öncelikle kara lahana ince ince doğranır ve yıkanır. Daha sonra haşlanmamış veya akşamdan suda bırakılmamış kuru fasulye bir tencerede kaynatılarak şişirilir. Fasulye pişmesine yakın ince doğranan ve temizlenen lahana eklenir. Lahanın pişmesine yakın mısır unu çırpılarak tencereye eklenir. Yarma da çorba içine katılır. Ayrıca kara lahana çorbasının olmazsa olmazı kuyruk yağı veya iç yağı da içerisine eklenerek servis edilir.

        2023'te gizemi çözülen 6 olay
        2023'te gizemi çözülen 6 olay
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Netanyahu'ya mecliste protesto
        Netanyahu'ya mecliste protesto
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sergen Yalçın açıklaması
        Sergen Yalçın açıklaması
        Öz kaynak enerjisi!
        Öz kaynak enerjisi!
        Yapay zeka yılı 2023
        Yapay zeka yılı 2023
        Okan Buruk rekoru egale etti!
        Okan Buruk rekoru egale etti!
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar
        Kartal nefes aldı!
        Kartal nefes aldı!
        Özlem Çetin'in ve 5 çocuğunun ölümü kaza mı cinayet mi?
        Özlem Çetin'in ve 5 çocuğunun ölümü kaza mı cinayet mi?
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Habertürk Anasayfa