Dünyanın 'en korkunç vücut geliştirmecisi' Illia 'Golem' Yefimchyk 36 yaşında öldü
Dünyanın "en korkunç vücut geliştirmecisi" olarak bilinen ve günde yedi öğün yemek yiyen Belaruslu adam 36 yaşında hayatını kaybetti
Giriş: 13.09.2024 - 21:24 Güncelleme: 13.09.2024 - 21:24
"Mutant" lakabıyla tanınan Yefimchyk, günlük 7 öğün yemek yiyerek 16.500 kalori aldığı biliniyordu. Yefimchyk'in 6 Eylül'de evinde kalp krizi geçirdiği ve eşi Anna'nın ambulansı beklerken kalp masajı yaptığı öğrenildi.
Anna yaptığı açıklamada, "Kalbi iki gün boyunca tekrar atmaya başladı ancak doktor bana beyninin öldüğüne dair kötü haber verdi" dedi.
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