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1991 yılında İtalyan Alpleri'nde yürüyüşçüler tarafından bulunan 5 bin 300 yaşındaki Buz adam Ötzi'nin dövmeleri araştırılmaya devam ediyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre İtalya'nın Bolzano kentindeki Güney Tirol Arkeoloji Müzesi'nde özel bir soğuk hücrede sergilenen Ötzi'nin vücuduna işlenmiş 61 adet dövmeyle ilgili gizem aralanıyor.

ABD'nin Tennessee eyaletindeki bilim insanları MÖ 3350 ile 3105 yılları arasında yaşamış olan ve 46 yaşında sırtından bir okla vurularak ölen Ötzi'nin dövmelerinin nasıl yapıldığına dair gizemi çözdüklerini iddia ettiler.

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Uzmanlar birden fazla antik teknik kullanarak, kendilerine Ötzi'nin dövmelerinden uyguladı.

Bunun sonucunda dövmelerin 'hand poke' olarak bilinen, yani keskin bir aletin deriye defalarca batırıldığı bir teknikle yapıldığı belirtildi.

Bu yöntemde keskin bir alet dövme mürekkebine batırılıyor ve ardından deriye nokta nokta çizimler işleniyor.

Erken dönem Anadolu çiftçileriyle ortak noktası bulunması nedeniyle 'Anadolulu' olduğu ortaya çıkarılan Ötzi'nin dövmelerinin kendisi yaptığı da iddia ediliyor.

Onlarca yıl süren çalışmalara rağmen, Buz Adam Ötzi'nin dövmelerinin nasıl oluşturulduğu, hangi araç ve yöntemlerin kullanıldığı belirsizdi.

Dövmelerin önce derinin kesilmesi ve ardından bitki bazlı pigmentin sürülmesiyle yapılan 'kesi tekniği' ile uygulandığı iddia ediliyordu.

DÖVMELERİN YAPILIŞ AMACI Buz Adam Ötzi'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kömür tozuyla uygulandığı düşünülen 61 dövme belgelendi. Bunlardan bazılarının diz ve ayak bileklerinde, yani ağrı ile ilişkili bölgelerde olması nedeniyle arkeologlar, dövmelerin tedavi amaçlı yapıldığını öne sürüyordu. Ancak Ötzi'nin göğsündeki diğer geometrik dövmeler, bu çizimlerin bir tür ritüel, törensel ve hatta dini kullanıma sahip olduğunu gösteriyor. Öte yandan bilim insanları dövmelerin yapılış amacıyla ilgili net bir bilgiye sahip değil...

BUZ ADAM ÖTZİ'YE NE OLDU? Ötzi, 5 bin 300 yıl önce İtalyan Alpleri'nin yüksek kesimlerinde sırtından bir okla vurulmuş ve muhtemelen dakikalar içinde kan kaybından ölmüştü. Buz Adam'ın bedeni, 1991 yılında İtalyan Alpleri'nde yürüyüşçüler tarafından bulundu. 2018 yılında yapılan bir çalışmayla Ötzi'nin 46 yaşından sırtından okla vurulduğu ortaya çıkarıldı. Geçtiğimiz yıl, başka bir ekip Ötzi'nin daha önce düşünüldüğü gibi açık tenli ve saçlı değil, koyu tenli olduğunu açıkladı. Bu keşfin yanı sıra, araştırmacılar Ötzi'nin Anadolu'dan göç eden ilk çiftçilerin soyundan geldiğini de buldu. Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı Haberi Görüntüle *Haberin görseli DepoPhotos ve Reuters'tan alınmıştır.