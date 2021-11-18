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Dünyanın en değerli yumurtaları görücüye çıktı

Rus Çarı için mücevherlerle bezenerek tasarlanan Faberge ailesinin 'Faberge İmparatorluk Yumurtaları', İngiltere'nin başkenti Londra'da sergilenmeye başlandı. Deve kuşu yumurtasının içini ve dışını paha biçilmez mücevherle bezeyen Carl Faberge'in Faberge İmparatorluk Yumurtaları sergisinin biletleri şimdiden tükenmek üzere...

18.11.2021 - 16:15 | Güncelleme: YAŞAM
DHA

  • Rus Çarı 3. Alexandr'ın eşi İmparatoriçe'ye Paskalya Bayramı'nda hediye edilmek üzere tasarlanan ancak gelenek halini alan Faberge Yumurtaları, Londra'nın Victoria ve Albert Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

     

  • DHA'nın haberine göre serginin özel gösterim biletleri şimdiden tükenmek üzere. Günümüze sadece 43 tanesinin ulaştığı 50 yumurta Carl Faberge liderliğinde Faberge ailesi ve tasarımcıları tarafından üretildi.

     

  • DEĞERLERİ, 10 MİLYON DOLARLA İFADE EDİLİYOR

    Rusya'da çarlığın yıkılmasından sonra dünyanın dört bir yanına dağılan Faberge yumurtalarından bazıları özel koleksiyoncuların eline geçti.

     

  • Üzerindeki mücevherlerin yanı sıra sanatçılık ve tasarımıyla da değer kazanan Faberge yumurtalarının tanesine 10 milyon dolar değer biçiliyor.

     

  • Çoğunlukla bu büyük yumurtaların içinde sürpriz başka bir eser daha yer alıyor, bazısının içinde çarlık sarayının minyatür bir tasarımı, bazısının üzerinde ise Romanov Ailesi'nin görselleri bulunuyor.

     

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