2017 yılında 3'te biri uzlaştı

Uzlaşma, uyuşmazlıkların alternatif çözüm yollarıyla adil, hızlı ve etkin biçimde son bulması amacıyla hayatımıza girdi. Mağdurun zararını giderirken, suçlu olduğu iddia edilen kişiler için de alternatif çözümler sundu. Adliyelerin ise dosya yükünü hafifletti. 2017 YILINDA 3’TE BİRİ UZLAŞTI
Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, dünyanın en büyük adliyesi olarak bilinen İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda kurulan uzlaştırma bürosuna 2017 yılı içerisinde 15 bin 814 dosya ceza mahkemelerinden, 17 bin 759 dosya da soruşturma bürolarından gönderildi. Toplam 33 bin 573 dosyadan 10 bin 16’sı uzlaşmayla sonuçlandı. YÜKSEK UZLAŞMA ORANI
Geçen yıl ceza mahkemeleri ve soruşturma bürolarından uzlaştırma bürosuna gönderilen 26 bin 104 dosyadan 7 bin 351’I uzlaşmayla sonuçlanırken, bu yıl itibariyle ise 5 bin 990 dosya büroya gönderildi. Geçen yıldan devreden dosyalar dahil olmak üzere toplam 4 bin 295 uzlaştırma süreci uzlaşmaya vardı. HANGİ SUÇLARDA UZLAŞABİLİRİZ?
Hakaret, tehdit, yaralama, mala zarar verme, basit hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, güveni kötüye kullanma, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişilerin huzur ve sükununu bozma gibi suçlar uzlaştırma kapsamına giriyor. EN BÜYÜK ADLİYE BİRİNCİ
Bu kapsamda İstanbul Anadolu Adalet Sarayı, geçen yıl 1. bölgeler arasındaki adliyelerde dosyaları uzlaşmayla sonuçlandırma yönünden birinci oldu. Cezada alternatif bir çözüm yolu olan uzlaştırma kurumuna sağlanan bu katkılar ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.
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