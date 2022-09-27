A, B, AB ve O olarak adlandırılan dört ana kan grubu vardır. A kan grubunda A antijeni bulunur, B kan grubunda B antijeni bulunur, AB kan grubunda her iki antijen de bulunur ve O kan grubunun hiçbir antijen bulunmaz. A ve B antijenlerine ek olarak, kırmızı kan hücrelerinde bulunan ve varlığı veya yokluğu bir kan grubunun pozitif (+) veya negatif (-) olup olmadığını belirleyen, Rh faktörü adı verilen başka proteinler de vardır. Aslında 61 kan grubu antijeni (Rh antijenleri) olmasına rağmen, negatif/pozitif ayrımı, bir Rh antijeni olan Rh(D) antijeninin yokluğunu veya varlığını belirtir. Peki altın kan nedir? Dünyanın en nadir kan gruplarından biri olarak kabul edilen Rh-null yani Altın Kan hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
ALTIN KAN NEDİR?
Altın kan içerisinde Rh antijeni bulunmamaktadır. Bu kan grubuna sahip olan kişilerde bu proteinlere veya proteinleri oluşturacak mutasyonlar görülmez. Tüm bu proteinlerden yoksundurlar. Kan grubu kalıtsaldır ve Rhnull kan grubu da aynı kalıtsal özelliği gösterir. Her ebeveynden miras kalan RHCE geninde bir mutasyon olduğunda, otozomal resesif kalıtım olarak bilinen nadir bir olayın gerçekleşmesiyle, yani bir kişinin her bir ebeveynden bir adet olmak üzere mutasyona uğramış genin iki kopyasını aldığında ortaya çıkar.
KİMLERDE ALTIN KAN VAR?
Altın kanın ilk vakası 1961 yılında yerli bir Avustralyalı kadında görüldü. O zamandan beri 6 milyon insanda 1 civarında görüldüğü tahmin edilen altın kanın kaç kişide olduğu bilinmese de 43 kişide kesin olarak varlığı doğrulanmış.
Cleveland Clinic bir makalesinde altın kan için şu bilgiyi paylaşıyor: Dünyanın en nadir kan gruplarından biri Rh-null adlı bir kan grubudur. Bu kan grubu, Rh antijenlerinin hiçbirine sahip olmadığı için Rh negatifinden farklıdır. Bu kan grubuna sahip 50'den az insan var. Bazen “altın kan” olarak da adlandırılır.
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