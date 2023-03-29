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Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho'dan 'Türk çoban' paylaşımı

Dünyaca ünlü Brezilyalı roman ve söz yazarı Paulo Coelho, Twitter hesabından, Simyacı kitabıyla poz veren Türk çobanın fotoğrafını paylaştı

Giriş: 29.03.2023 - 13:06 | Güncelleme: ABONE OL
Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho'dan 'Türk çoban' paylaşımı
HABERTURK.COM

Simyacı, Hac, Elif, Veronika Ölmek İstiyor ve daha pek çok kitabın yazarı Paulo Coelho, Twitter hesabından Türkçe paylaşımda bulundu.

Brezilyalı roman ve söz yazarı Coelho, kendisine ait Simyacı kitabıyla poz veren bir Türk çobanın fotoğrafını paylaştı.

Coelho, fotoğrafa "Türk çoban Endülüslü çoban hakkındaki kitabı okuyor. Yer yüzünde her insanın kendisini bekleyen bir hazinesi vardır. SİMYACI" notunu düştü.

Paylaşım bir milyonun üzerinde görüntülenme aldı.

Paulo Coelho'nun 1988'de yayımlanan fantastik kurguya dayalı romanı Simyacı, İspanya'dan yola çıkarak Mısır Piramitleri'nin eteklerinde hazine arayan Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamını anlatıyor.

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