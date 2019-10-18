Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; dünyaca ünlü rapçi Akon, geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldi. Akon, saç ekimi için Serkan Aydın'a 6 bin kök ektirdi. Daha önce de konser için İstanbul'a gelen Akon'un operasyonu 8 saat sürdü.

Ünlü rapçi, "Bundan sonra İstanbul'a sık sık geleceğim ve yakın arkadaşlarıma da İstanbul'un büyülü bir şehir olduğunu söyleyeceğim" şeklinde konuştu.

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