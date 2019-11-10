Özlemle Anıyoruz
10 KASIM 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerDiğer

Dünyaca ünlü golfçülerden Atatürk'e saygı

Antalya'da devam eden Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası'nda mücadele eden dünyanın ünlü golfçüleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıldönümü nedeniyle saygı duruşunda bulundu

10.11.2019 - 15:19 | Güncelleme: Diğer
Golf

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası'nda saat 09.05'te çalan siren sesi ile birlikte dünyaca ünlü golfçüler ısınma hareketlerini bırakarak 1 dakikalık saygı duruşuna geçtiler.

Turnuvanın son gününe katılan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde ve saygı duruşu sırasında Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Başkanı Ahmet Ağaoğlu da hazır bulundu. 

Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Ulu önder Atatürk'ü şükran ve minnetle andık. Ölüm yıldönümünde böylesine önemli, böylesine büyük, tarihe mal olmuş, böylesine büyük devlet adamına sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Sevgi, şükran ve minnetle anıyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Bursa'da çevre felaketi!
Bursa'da çevre felaketi!
Gebze'de insanlık dışı olay
Gebze'de insanlık dışı olay
Yardım çığlığı: Lütfen oğlumu kurtarın
Yardım çığlığı: Lütfen oğlumu kurtarın
En çok bu ilde yaşayanlar para biriktiriyor
En çok bu ilde yaşayanlar para biriktiriyor
En sevdiği şarkılar
En sevdiği şarkılar
Atatürk'ün sosyal reformları...
Atatürk'ün sosyal reformları...
O'nu anlamak için okunması gereken kitaplar
O'nu anlamak için okunması gereken kitaplar
Atatürk şıklığı
Atatürk şıklığı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu