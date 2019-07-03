Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'den sağlıklı yaşam tüyoları!

Dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün ekibiyle beraber sağlıklı yaşam tavsiyelerini paylaştığı, mobil uygulama 'Dr. Öz ve Ekibi' kanalındaki yenilikler tanıtıldı.

'Dr. Öz ve Ekibi' kanalındaki yenilikler, Prof. Dr. Mehmet Öz, Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, Kalp Cerrahı Doç. Dr. Halit Yerebakan, Yaşam Koçu ve Fitness Uzmanı Doris Hofer ile Şef Ece Zaim'in katılımıyla düzenlenen basın toplantısında duyuruldu.

Sağlıklı yemek tarifleri, diyet, stresle baş etme yöntemleri, ruh ve kalp sağlığı, fitness, güzellik gibi yaşama dair her alanda öneriler içeren 'Dr. Öz ve Ekibi' kanalının içeriği, yeni bilgilerle güncellenerek zenginleştirildi.

"TELEKOM SEKTÖRÜ ARTIK SES VE KISA MESAJDAN İBARET DEĞİL"

İletişim ve yaşam platformu BiP’in, kullanıcılarına sunduğu 'Dr. Öz ve Ekibi' kanalındaki yeniliklerin anlatıldığı basın toplantısında, Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, Dr. Öz ve Ekibi kanalına çok önem verdiklerini belirterek, şunları söyledi: “Telekom sektörü artık ses ve kısa mesajdan ibaret değil. Hem veriyi iyi kullanan hem de bunu yaparken insanların hayatına dokunan dijital servisler geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalmasını çok önemsiyoruz. Bu anlamda Türkiye’de üretilen verinin işlenmesi sürecinde yerli istihdamı destekliyor, ham verinin işlenerek finansal değeri yüksek ihracat ürünlerine dönüşmesi hedefiyle çalışıyoruz. BiP’te de bu doğrultuda herkesin yaşamını güzelleştirecek, hayatlarını kolaylaştıracak, ilgi alanlarına yönelik kanal ve içerikler sunmak üzere çalışıyoruz. Giriştiğimiz her işte hem teknolojiyi hem de toplumsal faydayı önemsiyoruz. Tüm dünyanın tanıdığı, başarılı Türk Doktor Sayın Dr. Öz ve ekibi ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu değerli birliktelik bunun sonuçlarından biri. Buradaki videolardan, tüyolardan, önerilerden kullanıcılarımızın faydalanması hepimizi çok memnun edecek.

DR. ÖZ'DEN SAĞLIKLI YAŞAM TÜYOLARI

Dr. Mehmet Öz ise 'Dr. Öz ve Ekibi' kanalı üzerinden yaptıkları paylaşımların insanların sağlığına olumlu etki sağlayacağını anlattı.

Dr. Öz, “Sosyal medyada meydana gelen patlama, herkesin yaşadığı coğrafyada söylemek istediklerini kolayca söylediği, öğrenmek istediklerini takip ettiği bir imkan sağladı. BiP bu gelişmedeki bir sonraki adım. Biz insanların yaşamlarını iyileştirmek için sağlık bilgilerini Dr. Öz ve Ekibi kanalından paylaşıyoruz. Bu platformdan sağlıklı ve kaliteli yaşamak için onları motive edecek doğru ve güvenilir bilgilere ulaştıklarından emin olmak istiyoruz. Önerilerimiz obezite, bağırsak şikayetleri, ağrı, anksiyete, yalnızlık ve hatta sağlığınıza zarar verebilecek finansal stresin üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. Dijital platformda sağlığı yeni yollarla anlatmak için dünyanın en kaliteli içeriğini kullanmayı planlıyoruz. 10 yıllık televizyon tecrübemi, ekibimle birlikte Türk vatandaşlarının yararına uyarlamayı dört gözle bekliyorum. Haydi birlikte Türkiye'nin sağlığını iyileştirelim, böylece birbirimizden ve ailelerimizden daha fazla keyif alalım” dedi.

"Sofrada sevdiğin insanla yemek yemek ve gülmek kadar sağlıklı bir şey yoktur" diyen Dr. Öz, "Eğer gülüyorsanız istediğin kadar lahmacun, börek yiyin..." açıklamasında bulundu.

KANAL ÜÇ ANA BAŞLIK SUNUYOR

'Dr. Öz ve Ekibi' kanalında toplanan bilgiler üç ana başlıkta toplanıyor.

1. Sağlıklı Yaşam: Genel bilgilerin yanı sıra gündelik hayatta uygulanacak öneriler, faydalı bilgiler video anlatımlı ve makale formatında aktarılıyor.

2. İdeal Beslenme: Sağlıklı ve lezzetli tarifler, özel beslenme gerektiren hastalıklara ilişkin öneriler, gıdaların faydalarından maksimum düzeyde nasıl yararlanılabileceği ve besinlerin vücudumuza olan etkileri anlatılıyor.

3. Kolay Egzersiz: Herhangi bir alete, spor salonuna ihtiyaç duymadan, gün içinde spora vakit ayıramamaktan şikayet edenlerin bahanelerini ortadan kaldıracak çözümler anlatılıyor.