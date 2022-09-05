Dünya Yerinden Oynar bu hafta prömiyerini yapacak

DasDas bu hafta yeni oyunu 'Dünya Yerinden Oynar'ın prömiyerini gerçekleştiriyor

DasDas'ın yeni oyunu 'Dünya Yerinden Oynar' 9 Eylül akşamı ilk kez seyirci ile buluşacak. Şebnem İşigüzel kaleminin Mert Fırat rejisiyle buluştuğu müzikli oyunun oyuncu kadrosunda Alara Canay, Emine Doruk / Gökşen Ateş, Melisa Akman, Özge Borak, Özge Fışkın, Rana Büyükyılmaz, Su Sonia gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yedi kadının özgürlükleri için yan yana durduğu ve hayatları pahasına mücadele edişlerini İstanbul semalarında dolaşan tanıdık ezgilerle seyirciye aktaracak olan 'Dünya Yerinden Oynar', 9 Eylül akşamı 20.30'da gerçekleşecek prömiyerinin ardından 10 Eylül akşamı 20.30'da, 11 Eylül günü 17.00'de ve 20 Eylül akşamı 20.30'da DasDas Sahne'de seyircisiyle buluşacak.