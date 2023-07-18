Cerveny, "İklim değişikliği ve sıcaklık artışı, özellikle ısı için rekor hava ve iklim aşırılıkları raporlarında bir artışa yol açtı. Bilimsel anlayış ve doğruluk adına bu kayıtların doğrulandığından emin olmalıyız. Ölüm Vadisi'ndeki hem 2020 hem de 2021 sensörlerinin sökülmesi ve bağımsız test kalibrasyon laboratuvarına gönderilmesi gerekir. Testlerden biri tamamlandı ve ikincisini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.