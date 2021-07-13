Dünya listelerinde bir Türk!

Başta Türkiye olmak üzere; Hindistan, Amerika ve İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa gibi Avrupa ülkeleri ile Orta Asya ülkelerinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Serhat Durmuş, yeni şarkısıyla da dünya listelerindeki yerini aldı.
YouTube ve Spotify gibi dijital platformlarda yayınlanan şarkıları 500 milyonu aşan dinlenme rakamlarına ulaşan ve 2 milyonun üzerindeki abonesiyle dikkat çeken Türk prodüktör ve DJ Serhat Durmuş, 'ARRES' adlı yeni albümünü yayınladı.
TÜM MÜZİKLER KENDİSİNE AİT
Durmuş'un 7 şarkıdan oluşan albümün tüm müziklerini kendisi yaptı. Albüme adını veren 'ARRES' isimli çıkış şarkısını; Dua Lipa, Halsey, BTS, Justin Bieber gibi dünyaca ünlü yıldızların hit parçalarının söz ve müziğine imzasını atan Melanie Joy Fontana yazdı ve söyledi.
Serhat Durmuş, albümde yer alan 'Anu' adlı şarkıyı da Krysta Youngs ile birlikte yaptı. ARRES'teki tüm şarkıların video kliplerinin görsel tasarımlarını ise Emre Bayar üstlendi. Her video için ayrı bir konsept tasarlayan Bayar, tüm çalışmaları yaklaşık 6 ay gibi kısa bir sürede tamamladı.
YÜZÜNÜ GÖSTERMİYOR
Şarkılarını dinleyiciyle buluşturduğu ilk günden beri yüzüne taktığı, adı ve soyadının baş harflerini taşıyan SD logolu maskesiyle gizemli bir havaya bürünen Serhat Durmuş, müzik yolculuğuna küçük yaşlarda başladı.
Kısa sürede büyük bir dinleyici kitlesine sahip olan Durmuş, özellikle Hindistan olmak üzere birçok dünya ülkesinde şarkılarını milyonlarca insana ulaştırdı ve çoğu şarkısı televizyon dizilerinde soundtrack olarak yer aldı.
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