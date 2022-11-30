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Haberler Dünya Kupası 2022

Dünya Kupası’nda ilk kadın hakem, Frappart

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda yarın Almanya-Kosta Rika karşılaşmasını kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Bu müsabaka ile Frappart, Dünya Kupası'nda maç yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.

Giriş: 30.11.2022 - 11:42 | Güncelleme: ABONE OL
Dünya Kupası’nda ilk kadın hakem, Frappart

Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası müsabakasında ilk kez bir kadın hakem düdük çalacak. Al Bayt Stadı'nda E Grubu'nda oynanacak Almanya-Kosta Rika arasında yarın TSİ 22.00’da oynanacak mücadeleyi Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

Söz konusu karşılaşma ile Frappart, Dünya Kupası’nda maç yöneten ilk kadın hakem olacak. Fransız hakem, son yıllarda FIFA'nın ve UEFA'nın gerçekleştirdiği birçok önemli organizasyonda düdük çalmıştı. Frappart, 2019 yılında İstanbul'da Liverpool ile Chelsea arasındaki UEFA Süper Kupa Finali'ni de yönetmişti.

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