2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubunu 2. tamamlayan Türkiye A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası Play Off maçlarında oynamaya hak kazandı. İşte futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Dünya Kupası Play Off kura çekimi tarihi

2022 DÜNYA KUPASI PLAY OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Play Off maçlarına katılacak takımların sayısı sekizden 12'ye yükseltildi. A Milli Futbol takımımızın seri başı olmayan takımlar arasından katılacağı Dünya Kupası Play Off kura çekimi 26 Kasım'da gerçekleşecek.

Kura çekimiyle belirlenecek play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

DÜNYA KUPASI PLAY OFF MAÇLARINDA TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galler

İskoçya

Rusya

Portekiz

İtalya

İsveç