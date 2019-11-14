Dr. Eyüp Çelik, İngiltere’nin Londra şehrinde her yıl düzenlenen ve ‘Diş Hekimliğinin Oscarı’ olarak bilinen International Award of Excellence ödülünün sahibi oldu.

İngiltere Parlamentosu binasında gerçekleşen ödül törenine alanında uzman birçok doktor, akademisyen ve İngiltere Parlamento üyesi katıldı.

Diş hekimliği ve tıp alanındaki doktorlara verilen bu ödülü ilk kez bir Türk doktoru almış oldu. Ödüle layık görülmekten dolayı mutluluğunu dile getiren Dr. Eyüp Çelik “Bu başarıyı; hedeflerimi doğru belirleyerek bu hedefler doğrultusunda planlı, özverili, titiz ve sıkı çalışmaya borçluyum” açıklaması yaptı.