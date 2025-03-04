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        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 3 Mart 2025: Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Selahaddin Eyyubi… AB ve Total sıralaması ile reytinglerde hangi yapım zirvede?

        Reyting sonuçları 3 Mart 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti?

        Dünün reyting sonuçları ile 3 Mart Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizileri ile Survivor yarışmasının yeni bölümleri yayınlandı. Güldür Güldür Show ve Can Borcu yapımları ise tekrar bölümleriyle ekranlara gelirken, Yalancı Yarim filmi filmseverlerle buluştu. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 3 Mart 2025 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 07:39 Güncelleme: 04.03.2025 - 07:39
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        • 1

          Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. Dün akşam Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 3 Mart Pazartesi AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırmaya başladı. Peki Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 3 Mart 2025 dünün reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          3 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          3 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

        • 3

          3 MART 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          3 MART 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

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