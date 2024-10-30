29 Ekim Salı akşamı Bahar, Bir Gece Masalı, Gizli Bahçe, Mehmed: Fetihler Sultanı, Ayla, Deliha ve MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarından hangisinin gün birincisi olduğu merak konusu oldu. İzledikleri yapımların AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak eden izleyiciler arama motorlarında ‘’Reytinglerde hangi yapım birinci oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 29 Ekim 2024 Salı reyting sonuçları birincisi…