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        Haberler Bilgi Magazin DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI 29 EKİM 2024: Bahar, Bir Gece Masalı, Gizli Bahçe... AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi belli oldu!

        Reyting sonuçları 29 Ekim 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dün akşam Show TV'de Bahar, ATV'de Bir Gece Masalı, Now TV'de Gizli Bahçe, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı ve TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D'de Ayla, Star TV'de ise Deliha adlı yerli filmler yayınlandı. Günün ilk ışıklarıyla beraber dünün reyting sonuçları 29 Ekim 2024 Salı sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 29 Ekim 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 07:18 Güncelleme: 30.10.2024 - 10:16
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        • 1

          29 Ekim Salı akşamı Bahar, Bir Gece Masalı, Gizli Bahçe, Mehmed: Fetihler Sultanı, Ayla, Deliha ve MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarından hangisinin gün birincisi olduğu merak konusu oldu. İzledikleri yapımların AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak eden izleyiciler arama motorlarında ‘’Reytinglerde hangi yapım birinci oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 29 Ekim 2024 Salı reyting sonuçları birincisi…

        • 2

          29 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          29 Ekim 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          29 EKİM 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Bahar SHOW TV

          2 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1

          3 Bahar (Özet) SHOW TV

          4 MasterChef Türkiye TV8

          5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          7 Gizli Bahçe NOW

          8 Esra Erol'da ATV

          9 Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) TRT 1

          10 Kanal D Ana Haber KANAL D

        • 4

          29 EKİM 2024 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Bahar SHOW TV

          2 Bir Gece Masalı ATV

          3 Esra Erol'da ATV

          4 Bir Gece Masalı (Özet) ATV

          5 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          6 Bahar (Özet) SHOW TV

          7 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          8 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1

          9 Gizli Bahçe NOW

          10 MasterChef Türkiye TV8

        • 5
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