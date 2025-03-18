Reyting sonuçları 17 Mart 2025: Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB birincisi kim oldu?
Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Kanal D'de Uzak Şehir, Now TV'de Kızıl Goncalar, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, TV8'de Survivor yapımlarının yeni bölümleri yayınlandı. Show TV'de Güldür Güldür Show programı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkarkan ATV'de Ölümcül Çarpışma filmi ekrana geldi. Peki, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 17 Mart 2025 Reyting sonuçları birincisi…
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17 Mart Pazartesi akşamı Kanal D’de Uzak Şehir, Now TV’de Kızıl Goncalar, TRT 1’de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, TV8’de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Güldür Güldür Show programı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkarkan ATV’de Ölümcül Çarpışma filmi ekrana geldi. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 17 Mart 2025 Reyting sonuçları sıralaması…
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17 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
17 Mart 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
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17 MART 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
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17 MART 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
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