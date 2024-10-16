Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 15 Ekim Salı akşamı Bahar, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Arka Sokaklar, Eyvah Eyvah 2 ve MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. Now TV’nin yeni dizisi Gizli Bahçe ekran yolculuğuna başladı. İzleyiciler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 15 Ekim 2024 Salı reyting sonuçları birincisi…