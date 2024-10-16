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        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 15 Ekim 2024: Reyting sonuçları açıklandı mı, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu? Bahar, Bir Gece Masalı, Gizli Bahçe...

        Reyting sonuçları 15 Ekim 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları 15 Ekim 2024 Salı sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Bahar, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV'de Bir Gece Masalı, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Now TV'de ise yeni dizi Gizli Bahçe yayın hayatına başladı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 15 Ekim 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 07:22 Güncelleme: 16.10.2024 - 07:22
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        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 15 Ekim Salı akşamı Bahar, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Arka Sokaklar, Eyvah Eyvah 2 ve MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. Now TV’nin yeni dizisi Gizli Bahçe ekran yolculuğuna başladı. İzleyiciler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 15 Ekim 2024 Salı reyting sonuçları birincisi…

        • 2

          15 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          15 Ekim 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

        • 3

          15 EKİM 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          15 EKİM 2024 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 5
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