Reyting sonuçları 11 Eylül 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları 11 Eylül 2024 Çarşamba sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... adlı yeni dizi yayın hayatına başladı. Yeni dizinin yanı sıra dünün akşam kuşağında Rüyanda Görürsün, Sev Kardeşim, Durdurulamaz, Alan, Koca Bebek Joe ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 11 Eylül 2024 AB ve Total reyting sıralaması...
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Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 11 Eylül Çarşamba akşamı Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..., Rüyanda Görürsün, Sev Kardeşim, Durdurulamaz, Alan, Koca Bebek Joe ve MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Gözler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 11 Eylül 2024 Çarşamba reyting birincisi…
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11 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
11 Eylül 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
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11 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
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11 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI