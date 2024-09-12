Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 11 Eylül Çarşamba akşamı Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..., Rüyanda Görürsün, Sev Kardeşim, Durdurulamaz, Alan, Koca Bebek Joe ve MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Gözler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 11 Eylül 2024 Çarşamba reyting birincisi…