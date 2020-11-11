THY Euroleague'de deplasmanda oynanan Olympiakos maçında yaptığı ilk blok ile toplamda 250 bloğa ulaşan ve Fran Vazquez’i geçerek Euroleague’in blok kralı haline gelen Anadolu Efes'ın deneyimli oyuncusu Bryant Dunston’ın ismi, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki iki tribün bloğuna verildi. Efes’in ev sahibi olduğu son Maccabi Tel Aviv karşılaşmasından önce 101 ve 126 numaralı tribün bloklarının ismi, 'Dunston Blokları' olarak değiştirildi.
Anadolu Efes’in maç deneyimini dijital ortama taşıdığı ve basketbolseverlerin evlerine konuk olduğu Anadolu Efes Stüdyo’nun üçüncü yayınına konuk olan yıldız oyuncu, yayında yapılan seremoni sırasında bu uygulamadan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.
EN UZUN SÜRE FORMA GİYEN İKİNCİ YABANCI
Şu an Euroleague tarihinin en çok blok yapan oyuncusu olan Dunston, ikinci kaptanı olduğu Anadolu Efes’te uzun süredir forma giyiyor. 2015-2016 sezonu öncesinde lacivert-beyazlılara transfer olan 34 yaşındaki basketbolcu, kulübündeki 6. sezonunu yaşıyor. ABD'li oyuncu, bu istikrarıyla, Petar Naumoski ile birlikte takımda formasını altı sezon giyen iki oyuncudan biri haline geldi.
Bugüne kadar Anadolu Efes formasıyla Euroleague ikinciliği ve Basketbol Süper Ligi şampiyonluklarının yanı sıra Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları da yaşayan Bryant Dunston, Euroleague’de yaptığı 251 bloğun 181’ini ise Anadolu Efes formasıyla yaptı.
101 ve 126 numaralı tribün bloklarını 'Dunston Blokları' olarak isimlendiren Efes, bu uygulamaya maçların kısıtlı seyircili ya da tam kapasiteli seyircili oynanacağı dönemde de devam edecek.
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