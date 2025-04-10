Dumlupınar İlkokulu'nun geleneksel etkinliği

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Dumlupınar İlkokulu, çocukların kültürel değerlerini yaşatmak amacıyla düzenlediği Geleneksel Çocuk Oyunları etkinliğinin bu yıl 12'ncisini düzenledi.

REKLAM advertisement1

Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe, İlçe Millî Eğitim Müdürü Sayın İdris Kömürcü ve İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Sayın Eylen Terzi de katıldı.

Etkinlik, öğrencilerin heyecan dolu alkışları eşliğinde başladı. Müdür Kömürcü ve Şube Müdürü Terzi, öğrencilerle yakından ilgilenerek geleneksel çocuk oyunlarının çocukların fiziksel ve sosyal gelişimi üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yaptı.

Okul bahçesi, neşeli kahkahalarla ve renkli görüntülerle adeta bir şenlik alanına dönüştü. Etkinlik boyunca öğrenciler, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları doyasıya oynadı.

Etkinliğe sadece öğrenciler değil, veliler de ilgi gösterdi. Okul yönetimi, velilerin bu tür etkinliklerde çocuklarıyla birlikte zaman geçirmesinin önemine dikkat çekti. Veliler, etkinliğin hem öğretici hem de eğlenceli olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.