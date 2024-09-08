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        Dumanlar her yeri sardı

        Bursa'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı, 2 otel boşaltıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 05:16 Güncelleme: 08.09.2024 - 05:16
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          Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

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          Ahmet Paşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı hırdavat, hediyelik eşya ve züccaciye satılan alışveriş merkezinin depo bölümünde çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.

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          Yangın nedeniyle alışveriş merkezinin yanında bulunan 2 otel boşaltıldı.

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          İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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          İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın söndürülürken iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.

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