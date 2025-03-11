Dul ve yetim bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne kadar, kaç TL?
Dul ve yetim bayram ikramiyesi 2025 yılı için araştırılmaya başlandı. Ramazan Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyesi tutarı belli oldu. 2024 yılında 3 bin TL olarak ödenen emekli ikramiyeleri, 2025'te yapılan düzenleme ile 4 bin TL'ye yükseltildi. Dul ve yetim bayram ikramiyeleri de bu oranda artış yaşayacak. Dul ve yetim maaşları hisse oranlarına göre ödendiğinden ikramiyeler de farklı miktarda hesaplara geçecek. Peki, Ramazan Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2025? İşte detaylar...
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Ramazan Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu sorusu, Ramazan Bayramı yaklaşırken gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri ile diğer hak sahiplerine ödenen emekli bayram ikramiyesi 2025 yılında 4 bin liraya yükseltildi. Bayram ikramiyesinin yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Dul ve yetim ikramiyeleri de emekli ikramiye zammına göre artacak. Peki, 2025 dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ödeme tarihi ve tutarı hakkında bilgiler…
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2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 4 BİN TL OLDU
16 milyona yakın emeklinin merakla beklediği 2025 emekli bayram ikramiyesi tutarı netleşti.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
‘’Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarında yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe dengeleri de dikkate alınarak ikramiyeyi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıyoruz. Yaklaşık 16 milyon emeklimiz var. Bu artışla beraber toplamda bütçe karşılığı 30 milyarın üstünde bir rakamı da bütçe dengelerini dikkate alarak Maliye ve Hazine Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Bu oran belirlenerek kanun teklifimize de yer verilmiş oldu. Bütçemize ve emeklimize hayırlı olsun.’’
Buna göre emeklilere, Ramazan ve Kurban bayramlarında 4’er bin TL ikramiye verilecek. Yani emekliler, bu yıl toplam 8 bin TL ödeme alacaklar.
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TEKLİF TBMM'DE
Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
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2025 RAMAZAN BAYRAMI DUL VE YETİM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre bayram ikramiyesi ödemesinden yararlanacak.
Vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda bayram ikramiyesinin %75’i ödenecek.
Çocuk olması durumunda ise %50 ödeme alınacak. Ölüm aylığı alanlar ise ikramiyeni %25’inden yararlanacak.
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Buna göre;
-Dul ve yetim maaşını %75 hisse oranına göre alanlar 3.000 lira alacak.
-Dul maaşı olarak %50 hisse oranında ödeme alanların ikramiyesi ise bu yıl 2 bin lira olarak ödenecek.
-Ölüm aylığı alan ve %25 hisse oranına göre ödeme yapılanlara ise ikramiye olarak 1.000 lira ödenecek.
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DUL VE YETİM BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak.
Habertürk’ten Bülent Aydemir’in haberine göre, önümüzdeki hafta kanun teklifi yasalaştırılırsa emekliler, 27-28 Mart’a denk gelen Perşembe ve Cuma günü, ikramiyelerini almış olacaklar.
Dul ve yetim bayram ikramiyelerinin de bu tarihler arasında yatırılması bekleniyor. Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak.
Kesin tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yada SGK tarafından açıklanacak.
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KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alıyor.
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