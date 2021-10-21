Adana mutfağının sevilen lezzetlerinde biri olan Dul Avrat Çorbası malzemeleri ve yapılışı araştırılıyor. İşte bakliyat zengini Dul Avrat Çorbası yapılışı hakkında merak edilenler...

DUL AVRAT ÇORBASI TMALZEMELERİ

1 büyük soğan

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1, 5 çay bardağı erişte

1 litreye yakın sıcak su

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Pul biber,

Nane

DUL AVRAT ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Soğanı doğrayıp yağda biraz kavuralım. Soğanlar kavrulunca (rengi hafif dönünce) salçayı ekleyip harmanlayalım.

Soğanları biraz da salçayla kavurup sıcak suyu ekleyelim.

Su iyice kaynayınca içine yeşil mercimek, nohut ve erişteyi koyalım ve üstüne sarımsakları ekleyelim.

Erişteler pişince çorbanın altını kapatalım. Kapattıktan sonra pul biber ve naneyi ekleyelim. Çorba servise hazır.