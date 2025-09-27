Düğünü izleyen genç tabancayla vuruldu

Mersin'de, düğünü izlerken tabanca ile vurulan Yakup Sarıca (20) yaşamını yitirdi.

Olay, merkez Akdeniz İlçesi Şevket Sümer Mahallesi 5977 sokaktaki düğünde meydana geldi. Sokak düğününü evinin çatısında izleyen Yakup Sarıca, bir kişinin tabanca ile açtığı ateş sonucu göğüs ve sırtından vuruldu.

Yaralanan Sarıca, yakınları tarafından Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı genç kurtarılamadı.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Sarıca, Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.