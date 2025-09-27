Habertürk
        Düğünü izleyen genç tabancayla vuruldu | Son dakika haberleri

        Düğünü evinin çatısında izlerken tabancayla vurulan genç öldü

        Mersin'de bir sokak düğününü evinin çatısında izlerken tabanca ile açılan ateş sonucu vurulan Yakup Sarıca hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 18:52 Güncelleme: 27.09.2025 - 18:52
        Düğünü izleyen genç tabancayla vuruldu
        Mersin'de, düğünü izlerken tabanca ile vurulan Yakup Sarıca (20) yaşamını yitirdi.

        Olay, merkez Akdeniz İlçesi Şevket Sümer Mahallesi 5977 sokaktaki düğünde meydana geldi. Sokak düğününü evinin çatısında izleyen Yakup Sarıca, bir kişinin tabanca ile açtığı ateş sonucu göğüs ve sırtından vuruldu.

        Yaralanan Sarıca, yakınları tarafından Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı genç kurtarılamadı.

        Bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

        Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Sarıca, Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        #mersin haberleri
        #düğün
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa