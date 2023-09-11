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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düğüne gidiyorlardı! Birlikte öldüler!

        Düğüne gidiyorlardı! Birlikte öldüler!

        Karaman'da, yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Saliha ve 66 yaşındaki Recep Aksay çiftine, Ömer Faruk Ü., yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu her ikisi de hayatını kaybetti. Yaşlı çiftin, bir yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 08:32 Güncelleme: 11.09.2023 - 08:32
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        Düğüne gidiyorlardı! Birlikte öldüler!
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        Karaman'da, Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda, Ömer Faruk Ü. (26) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Saliha (65) ve Recep Aksay (66) çiftine çarptı.

        BİRİ OLAY YERİNDE DİĞERİ HASTANEDE CAN VERDİ

        AA'da yer alan habere göre kazada Saliha Aksay olay yerinde, ağır yaralanan eşi Recep Aksay ise kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

        YAKINLARININ DÜĞÜNÜNE GİDİYORLARDI

        Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşlı çiftin, bir yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi.

        GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİLER

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan çiftin cenazeleri, Ahmet Yesevi Camii'ne getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından çiftin cenazeleri şehir mezarlığında toprağa verildi.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

        Sürücü Ömer Faruk Ü.'nün ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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        #Karaman
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