Düğünde yeğenini öldürmüştü! İşte nedeni!

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Erkek kardeşinin kızının düğününde yeğenini öldüren Muharrem Çiçek'in, polise verdiği ifade de ortaya çıktı.

ANNELERİNİN BAKIMI NEDENİYLE TARTIŞMIŞLAR

Çiçek'in, ifadesinde, Hakan Aydın'ın annesi olan ablası ile yaşlı annelerinin bakımı konusunda daha önce kavga ettiklerini ve bu nedenle aralarında anlaşmazlık olduğunu söylediği, aynı tartışmanın düğün günü yeniden alevlendiğini ve yeğenine ateş açtığını anlattığı öğrenildi.