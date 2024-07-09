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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düğünde omzundan vuruldu! 6 kişi gözaltında | Son dakika haberleri

        Düğün magandası, kadını vurdu!

        Mardin'de bir düğünde havaya ateş açılması sonucu bir kadın omzundan vuruldu. Olayla ilgili soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 09:33 Güncelleme: 09.07.2024 - 09:33
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        Düğün magandası, kadını vurdu!
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu bir kadın, omuz bölgesine isabet eden 'yorgun mermi' nedeniyle yaralandı. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İHA'nın haberine göre olay, 7 Temmuz 2024 günü saat 23.30 sıralarında Kızıltepe’de meydana geldi. İlçeye misafir olarak gelen kadının omzuna yemek yediği esnada yorgun mermi isabet etti. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        DÜĞÜNDEN ATEŞLENDİĞİ BELİRLENDİ

        Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı saatlerde bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, yorgun merminin bir düğün sırasında ateşlendiğini tespit etti.

        Olaya karıştığı belirlenen kişilerden 6'sı kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda; 4 adet av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 10 adet tabanca fişeği ve tüfeklere ait 28 adet ses fişeği ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        #mardin
        #Son dakika haberler
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