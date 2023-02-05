Amasya'da, sünnet düğününe katılan Murat Kurt (28), maganda kurşunuyla hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Gemibükü köyünde meydana geldi. Köyde yakınının sünnet düğününe katılan Murat Kurt, havaya rastgele ateş açtığı iddia edilen K.K.'nin tabancasından çıkan kurşunun başına isabet etmesi ile yere yığıldı.

İhbarla gelen ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kurt, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Şüpheli K.K. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan evli, 2 çocuk babası olan Murat Kurt'un sünnet düğünde eğlendiği anları, sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı.