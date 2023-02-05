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Amasya'da 2 çocuk babası, sünnet düğününde maganda kurşunuyla öldü

Amasya'da sünnet düğününe katılan Murat Kurt, 17 yaşındaki K.K.'nin ateşlediği iddia edilen tabancadan çıkan kurşunla başından vuruldu. 2 çocuk babası Kurt, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti

Giriş: 05.02.2023 - 16:24 | Güncelleme: ABONE OL
2 çocuk babasıydı! Düğünde maganda kurşunuyla can verdi! - En son haberler
DHA

Amasya'da, sünnet düğününe katılan Murat Kurt (28), maganda kurşunuyla hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Gemibükü köyünde meydana geldi. Köyde yakınının sünnet düğününe katılan Murat Kurt, havaya rastgele ateş açtığı iddia edilen K.K.'nin tabancasından çıkan kurşunun başına isabet etmesi ile yere yığıldı.

ŞÜPHELİ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

İhbarla gelen ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kurt, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Şüpheli K.K. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Murat Kurt
Murat Kurt

Öte yandan evli, 2 çocuk babası olan Murat Kurt'un sünnet düğünde eğlendiği anları, sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı.

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