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Düğünde kavga çıktı; uzaklaşırken başından vurulup öldü

Mersin'de bir düğünde çıkan kavga felaketle sonuçlandı. Korkunç olayda 2 grup arasında tartışma çıktı. Kavganın ardında uzaklaşıp aracına binmek isteyen Serhat Uğurlu başından vurularak hayatını kaybetti

Giriş: 05.06.2023 - 16:12 | Güncelleme: ABONE OL
Mersin'deki düğünde çıkan kavga cinayetle bitti: Aracına binmek isterken... - Son dakika haberler
DHA

Mersin'in Toroslar ilçesinde düğünde çıkan kavga sonrası otomobiline binmek istediği sırada tabanca ile başından vurulan Serhat Uğurlu (27), hayatını kaybetti.

Kurdali Mahallesi'ndeki düğüne katılan 2 grup arasında, gece saatlerinde tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyüp, dışarı taştı.

KAÇAN ŞÜHPELİLER ARANIYOR

Bu sırada kavgaya karıştığı belirtilen ve uzaklaşmak için otomobiline binmeye çalışan Serhat Uğurlu, tabanca ile başından vuruldu.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, evli ve 2 çocuk babası Uğurlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Otopsi işlemleri sonrası cenaze, Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis de kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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