İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, evli ve 2 çocuk babası Uğurlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu sırada kavgaya karıştığı belirtilen ve uzaklaşmak için otomobiline binmeye çalışan Serhat Uğurlu, tabanca ile başından vuruldu.

Otopsi işlemleri sonrası cenaze, Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis de kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.