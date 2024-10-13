Düğün kana bulandı: Kazara amcasının oğlunu öldürdü
Kayseri'de katıldığı düğünde tüfekle havaya ateş eden bir kişi, kazara yanında bulunan amcasının oğlunu öldürdü. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.
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Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Saray Bosna Mahallesi Erişler Sokak üzerinde yapılan bir düğüne katılan M.İ. (39), tüfekle havaya ateş etmeye başladı.
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Bu esnada tutukluk yapan silahı kurcalayan M.İ, tüfeğin ateş alması sonucu yanında bulunan amcasının oğlu S.İ'yi (37) yaraladı.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Hastane morgundan alınarak Hulusi Akar Camisi'ne getirilen S.İ'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından defnedildi.
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M.İ, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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