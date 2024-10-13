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        Haberler Gündem Güncel Düğün kana bulandı: Kazara amcasının oğlunu öldürdü | Son dakika haberleri

        Düğün kana bulandı: Kazara amcasının oğlunu öldürdü

        Kayseri'de katıldığı düğünde tüfekle havaya ateş eden bir kişi, kazara yanında bulunan amcasının oğlunu öldürdü. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 16:05 Güncelleme: 13.10.2024 - 16:05
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          Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Saray Bosna Mahallesi Erişler Sokak üzerinde yapılan bir düğüne katılan M.İ. (39), tüfekle havaya ateş etmeye başladı.

        • 2

          Bu esnada tutukluk yapan silahı kurcalayan M.İ, tüfeğin ateş alması sonucu yanında bulunan amcasının oğlu S.İ'yi (37) yaraladı.

        • 3

          İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

          Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        • 4

          Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        • 5

          Hastane morgundan alınarak Hulusi Akar Camisi'ne getirilen S.İ'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından defnedildi.

        • 6

          M.İ, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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