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Düğün Dernek filminin konusu ve oyuncuları! Düğün Dernek filmi nerede çekildi?

Sinema dünyasının sevilen komedi filmlerinden Düğün Dernek bu akşam televizyon ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yapımcılığını BKM filmin üstlendiği Düğün Dernek filmi 2013 yılında vizyona girmiş ve gösterime girdiği andan itibaren geniş izleyici kitlelerine ulaşmıştı.

05.04.2022 - 15:54 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Necati Akpınar'ın yapımcı, Selçuk Aydemir',n ise yönetmen koltuğunda oturduğu Düğün Dernek filmi sosyal medyanın gündeminde. Bu akşam televizyon izleyicisiyle buluşacak olan Düğün Dernek filminin oyuncuları ve konusu sinemaseverler tarafından merak ediliyor. 2014 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de son otuz yılın en çok izlenen filmi unvanını Fetih 1453 filminden alan Düğün Dernek filmini daha sonraki yıllarda çekilen Düğün Dernek 2: Sünnet filmi takip etti. 

  • DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU 

    Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in oğlu Tarık bir gün yurt dışından çıkagelir. Önce her zamanki gibi bir memleket hasreti gibi görünse de bu ziyaretin altındaki esas neden çabuk ortaya çıkar: Tarık görevli olarak çalıştığı Letonya'da Monica adlı bir kızla beraberdir ve aynı ülkede çalışmak için tek yol evlenmeleridir! Kendisinin olurunu almaya gelen oğlunu düğünsüz evlendirmemeye kararlı olan İsmail, alelacele bir düğün telaşına girer. Ama çok hazırlıksız yakalanmıştır.

    Yine de "Ben oğluna düğün yapamadı dedirtmem!" diyerek Tüpçü Fikret'i, Çetin'i ve köyün öğretmeni Saffet’i seferber ederek elde avuçta para yokken 10 gün içerisinde sazlı-sözlü bir düğün hazırlığı içerisine girer! Fikret Sivas'taki 'bağlantılarını' kullanarak önce bir otel düğünü için söz verse de, işler sarpasarar ve köy meydanında mütevazi bir düğün hazırlığı başlar. Tam her şey çözüldü derken, esas curcurna düğün gecesi kopacaktır.

    Devenin sırtında kaybolan gelinden, Rusya'dan gelini geri götürmeye gelen mafyaya kadar Tüpçü Fikret ve Çetin'i bin tane bela beklemektedir! 

  • DÜĞÜN DERNEK OYUNCULARI 

    Ahmet Kural - Tüpçü Fikret

    Murat Cemcir - Çetin (Çeto)

    Rasim Öztekin - İsmail

    Zerrin Sümer - Şengül Teyze

    Jelena Bolic - Marika

    Barış Yıldız - Muallim Saffet (Öğretmen)

    Devrim Yakut - Hatice

    Şinasi Yurtsever - Yılmaz

    İnan Ulaş Torun - Damat Tarık

    Erol Aksoy - Nazmi Emmi (Amca)

    Kemal İnci - İsmail'in abisi

    Reyhan İlhan - İsmail' in yengesi

    Lelde Dreimane - Marika'nın arkadaşı

    Toms Liepajnieks - Marika'nın arkadaşının sevgilisi

    Rihard Lepels - Marika'nın gerçek nişanlısı

    Emel Sayın - Kendisi

    Sırrı Süreyya Önder - Otel sahibi Sırrı

    Korhan Herduran - Kuyumcu

    Burak Satıbol - Beyaz eşyacı

    Cemil Şahin - Cami müezzini

    Basri Albayrak - İmam

    Tuğçe Kurşunoğlu - Otel resepsiyonisti 1

    Açalya Samyeli Danoğlu - Otel resepsiyonisti 2

    Olgun Toker - Otel güvenliği

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