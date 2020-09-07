Düğün Dernek filmi, Türkiye'de 229 kopya ile 258 sinema salonunda gösterime girdi. Gösterime girdiği ilk üç gününde 572.838 biletli seyirci tarafından izlendi. Gösterime girdiği 12. haftada 6 milyon 600 bin 893 seyirci sayısına ulaşarak, Türk sinemasının "en çok izlenen filmi" unvanına sahip oldu. 29 hafta boyunca gösterimde kalan film, toplam 6.961.909 kişi tarafından izlendi ve ₺ 68.917.965,00 hasılat elde etti.
DÜĞÜN DERNEK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut, Barış Yıldız, Emel Sayın ve Sırrı Süreyya Önder gibi usta oyuncuların yer aldığı 2013 yapımı “Düğün Dernek” Pazartesi akşamı TRT 1’de!
DÜĞÜN DERNEK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in oğlu Tarık bir gün yurt dışından çıkagelir. Önce her zamanki gibi bir memleket hasreti gibi görünse de bu ziyaretin altındaki esas neden çabuk ortaya çıkar: Tarık görevli olarak çalıştığı Letonya'da Monica adlı bir kızla beraberdir ve aynı ülkede çalışmak için tek yol evlenmeleridir! Kendisinin olurunu almaya gelen oğlunu düğünsüz evlendirmemeye kararlı olan İsmail, alelacele bir düğün telaşına girer. Ama çok hazırlıksız yakalanmıştır.
Yine de "Ben oğluna düğün yapamadı dedirtmem!" diyerek Tüpçü Fikret'i, Çetin'i ve köyün öğretmeni Saffet’i seferber ederek elde avuçta para yokken 10 gün içerisinde sazlı-sözlü bir düğün hazırlığı içerisine girer. Fikret Sivas'taki bağlantılarını kullanarak önce bir otel düğünü için söz verse de, işler sarpa sarar ve köy meydanında mütevazi bir düğün hazırlığı başlar. Tam her şey çözüldü derken, esas curcuna düğün gecesi kopacaktır. Devenin sırtında kaybolan gelinden, Rusya'dan gelini geri götürmeye gelen mafyaya kadar Tüpçü Fikret ve Çetin'i bin tane bela beklemektedir!
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