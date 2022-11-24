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'Düet'in özel gösterimi yapıldı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü’nü kazanan 'Düet' filminin özel gösterimi gerçekleştirildi. İdil Akkuş ve Ekin İlkbağ’ın ilk uzun metraj belgesel projesi 'Düet’in yapımcılığını Ali Bilgin üstleniyor

Giriş: 24.11.2022 - 11:11 | Güncelleme: ABONE OL
'Düet'in özel gösterimi yapıldı - Magazin haberleri
'Düet'in özel gösterimi yapıldı
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HABERTURK.COM

Özel gösterime birçok ünlü isim katıldı. Ece Yörenç, Defne Kayalar, Hatice Aslan, Kaan Urgancıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Pınar Deniz, Sema Ergenekon ve Uğur Aslan, 'Düet' adlı filmin İstanbul’daki ilk gösteriminde ekibi yalnız bırakmadı.

Projenin yönetmenleri ve yapımcısı ile beraber filmin ana kahramanları Mısra Gündeş ve Defne Bakırcı da gösterim öncesi kısa bir konuşma yaparak, yapım sürecinden söz etti.

Senkronize yüzme sporu aracılığıyla tanışan Mısra ve Defne’nin, uzun yıllar birlikte vermiş oldukları mücadeleyi ve karşı karşıya kaldıkları zorlukların anlatıldığı belgesel, Antalya’dan sonra festival yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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