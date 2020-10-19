Dücane Cündioğlu kimdir? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 1962 doğumlu olan Dücane felsefeci ve yazardır. İşte Dücane Cündioğlu biyografisi...
DÜCANE CÜNDİOĞLU KİMDİR?
Dücane Cündioğlu 21 Ocak 1962, Üsküdar, İstanbul'da dünyaya geldi. On sekiz yaşına varmadan iki kez hüküm giydi; siyasi tutuklu olarak cezaevine girdi ve dört yıla yakın cezaevinde kaldı.
İlk yazıları, Hergün gazetesinde Taş Medreseden Mektuplar adıyla yayımlandı. Arapça, İngilizce, Almanca, Fransızca, İbranice öğrendi. Öğrendiği tüm dillerde yoğun okumalar yaptı. 1980'den cezaevinde başladığı yazı hayatına, çeşitli dergi ve gazetelerde makaleler yayımlamak suretiyle devam etti. 1985 yılından itibaren yayıncılıkla meşgul oldu ve birçok yapıtın redaksiyon heyetinde yer aldı. Yeni Şafak gazetesinde on üç yıl boyunca sürdürdüğü köşe yazarlığını 5 Şubat 2011 tarihinde sonlandırdı. Büyükada'da inzivaya çekildi.
2 Nisan 1980’den itibaren yayımlamaya başladığı ilk yazıları kendisinin mantık, dilbilim, yorumbilim (hermeneutik) gibi disiplinler aracılığıyla kavramaya çalıştığı geleneksel dinî bilimler ve bu bilimlerin modern eleştirileri üzerinedir. Daha sonra yakın tarih bağlamında din ve bilim, din ve siyaset ilişkilerini ele alan incelemelerinin yanı sıra bazı monografiler yayımlamış, felsefe, teoloji, psikoloji, tasavvuf, tarih, edebiyat, çeviri, sanat, mimarlık, sinema gibi farklı alanlarda uzun yıllar içerisinde kaleme aldığı felsefi denemelerini de sonradan kitaplaştırarak yayımlamıştır.
DÜCANE CÜNDİOĞLU ESERLERİ
1993’te Elmalılı Hamdi Yazır’ın "Hak Dini Kur’an Dili: Kur’ân ve Meâli"ni hazırlayıp notlandıran yazarın 1995’ten itibaren yayımlanmış başlıca eserleri şunlardır:
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