Dua Lipa, tatlı sektörüne giriyor

Beyonce, Rihanna, Jennifer Lopez, Lady Gaga ve pek çok ünlü isim, kazançlarını güzellik ve kozmetik sektörüne yatırım yaparak değerlendirdi.

Her biri kendi adına güzellik markası kurdu ve markalarını büyüttü.

Ancak Dua Lipa, yeni iş alanı olarak güzellik sektöründen çok uzak bir tercih yaptı. Ünlü şarkıcı, tatlı sektörüne giriyor.