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        Haberler Dünyadan Dua Lipa sevgilisiyle tatilde - Magazin haberleri

        Dua Lipa, sevgilisiyle tatilde

        Ünlü şarkıcı Dua Lipa ile oyuncu sevgilisi Callum Turner, İspanya'nın gözde tatil beldesi Ibiza'da görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 10:36 Güncelleme: 03.09.2024 - 10:36
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          Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Dua Lipa ile Callum Turner, Ibiza'da objektiflere yansıdı.

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          Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı, sevgilisiyle bir restoranda yemek yerken görüntülendi.

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          Çift, öpüşürken de gazetecilerin objektiflerine yakalandı.

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          Dua Lipa ile Callum Turner, ilk kez ocak ayında Callum Turner'ın son dizisinin galası sonrası partide birlikte görülmüştü.

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