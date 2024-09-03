Dua Lipa, sevgilisiyle tatilde
Ünlü şarkıcı Dua Lipa ile oyuncu sevgilisi Callum Turner, İspanya'nın gözde tatil beldesi Ibiza'da görüntülendi
Giriş: 03.09.2024 - 10:36 Güncelleme: 03.09.2024 - 10:36
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Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Dua Lipa ile Callum Turner, Ibiza'da objektiflere yansıdı.
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Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı, sevgilisiyle bir restoranda yemek yerken görüntülendi.
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Çift, öpüşürken de gazetecilerin objektiflerine yakalandı.
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Dua Lipa ile Callum Turner, ilk kez ocak ayında Callum Turner'ın son dizisinin galası sonrası partide birlikte görülmüştü.
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