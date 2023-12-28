28 yaşındaki Lipa'nın serveti, 2022 yılında 29.9 milyon sterlindi. Dua Lipa'nın bu yılki kazancı onu zirveye çıkarsa da Adele, toplam servetiyle hala ilk sırada. 2023 Sunday Times Zenginler Listesi'ne göre, 35 yaşındaki Adele'in toplam kazancı 165 milyon sterlin civarında.