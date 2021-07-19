DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünü kutladı:

Aksakal, yayımladığı mesajda, Yunanistan'ın ve Rumların ENOSİS hayallerini, Akdeniz'in mavi sularına gömen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yılının gururla kutlandığını belirtti.
Önder Aksakal, 500 yıllık Türk yurdu Kıbrıs topraklarını tümüyle Yunanistan'a bağlama hayaliyle soykırıma girişenlere karşı 20 Temmuz 1974 tarihinde başlatılan harekatın, Kıbrıslı soydaşları özgürlüklerine kavuşturduğunu, o dönemde Yunanistan'da yönetimi darbeyle ele geçiren cuntacıları da tasfiye ederek hem Türklere, hem Rumlara hem de Yunanistan halkına barışı getirdiğini vurguladı.
Aksakal, "Aradan geçen 47 yıllık süre sonunda bu hayallerinden vazgeçmeyen Rumlara ve KKTC vatandaşı teslimiyetçi Rum yardakçılarına hatırlatmak isterim ki Kıbrıs Adası, özünde bir Türk yurdudur." ifadesini kullandı.
"Avrupa Birliği ülkelerinin dolduruşuna gelerek, var olan statünüzü sıkıntıya sokacak kararlar peşinde koşmanın kimseye bir faydası yoktur." değerlendirmesinde bulunan Aksakal, şunları kaydetti:
"Yapacağınız en akıllı hareket Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımak, tanınmasına katkı koymak ve bir an önce insani ilişkileri geliştirmek olmalıdır. Bilinmeli ve kabul edilmelidir ki Kıbrıs Türkü, vatanı ve milletiyle sonsuza kadar da yaşayacaktır. Bu idealin en büyük güvencesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünde başta Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş olmak üzere harekat kararını veren Kıbrıs Fatihi Başbakan Bülent Ecevit ve şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum. Bugün aynı inanç ve kararlılıkla görev üstlenmiş olan KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve hükümet üyelerini yürekten kutluyorum, Kuzey Kıbrıslı soydaşlarımıza, özgür vatanlarında sonsuza dek sürecek huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum."
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