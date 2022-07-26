DSÖ: 1-24 yaşındakilerde suda boğularak ölme oranı hala yüksek

AA

Dünya Suda Boğulmayı Önleme Günü dolayısıyla DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, her yıl ortalama 236 bin kişinin suda boğularak can verdiği bildirildi.

Suda boğulma vakalarının genellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde görüldüğü kaydedilirken, bu ölümlerin çoğunlukla yıkanma, ev ihtiyaçları için su doldurma, deniz taşımacılığı ve balıkçılık gibi günlük faaliyetler sırasında gerçekleştiği belirtildi.

Bazı bölgelerde olağanüstü hava olayları ve Asya bölgesindeki Muson yağmurlarının da boğularak ölme sebeplerinden olduğu vurgulandı.

Suda boğulma kazalarından en çok 1 - 24 yaş arası kişilerin etkilendiği kaydedildi.

Açıklamada, boğulmaların önlenmesi için çocuklara ilkokuldan itibaren basit yüzme dersleri verilmesi ve deniz taşımacılığında can yeleği ile kurtarma botu kullanımı tatbikatı yapılması gibi tavsiyeler yer aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, her yıl dünya genelinde yüz binlerce kişinin boğularak ölmesinin üzücü olduğunu belirterek, "Bu ölümlerin büyük çoğunluğu, düşük maliyetli çözümler sayesinde engellenebilir nitelikte" değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, suda boğulmaların önlenmesine dair her ülkenin üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizerek, "Suda boğulmaları hep beraber durduralım" çağrısı yaptı.