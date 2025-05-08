Drift yapan sürücüye tabure fırlattı

Drift yapan sürücünün otomobiline tabure fırlattı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir esnaf, cadde üzerinde drift atan sürücünün otomobiline tabure fırlattı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı
Sakarya'da bir esnaf, drift atan sürücünün otomobiline tabure fırlattı.
Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi’nde gece saatlerinde iki sürücü, otomobiliyle kavşakta drift attı.
Bu sırada durumdan rahatsız olan bir esnaf, iş yerindeki tabureyi kapıp, otomobile doğru koştu. Esnafı gören sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı. Esnaf ise, elindeki tabureyi otomobile doğru fırlattı.
Tabura araca isabet etmezken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.