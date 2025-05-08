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        Haberler Gündem 3. Sayfa Drift yapan sürücüye tabure fırlattı | Son dakika haberleri

        Drift yapan sürücünün otomobiline tabure fırlattı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir esnaf, cadde üzerinde drift atan sürücünün otomobiline tabure fırlattı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 12:51 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:53
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        Drift yapan sürücüye tabure fırlattı
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        Sakarya'da bir esnaf, drift atan sürücünün otomobiline tabure fırlattı.

        Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi’nde gece saatlerinde iki sürücü, otomobiliyle kavşakta drift attı.

        Bu sırada durumdan rahatsız olan bir esnaf, iş yerindeki tabureyi kapıp, otomobile doğru koştu. Esnafı gören sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı. Esnaf ise, elindeki tabureyi otomobile doğru fırlattı.

        Tabura araca isabet etmezken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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