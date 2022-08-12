AA

Galatasaray, resmi fan token partneri Socios.com ile yeni transferi Belçikalı futbolcu Dries Mertens'in giyeceği formayı taraftarlarına seçtirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre tecrübeli yıldızın yeni sezondaki forma numarası "10" oldu.

Mertens, sezon boyunca $GAL Fan Token sahiplerinin seçtiği 10 numaralı forma ile sahadaki yerini alacak. 1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI Sarı-kırmızılılar son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen serbest oyuncu statüsündeki Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dries Mertens ile 1+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2022-2023 sezonundan net 2.900.000 avro sezonluk ücret ile 1.100.000 avro net imza ücreti ödenecektir." denilmişti.

DRIES MERTENS KİMDİR? Kariyerine ülkesinin köklü kulüplerinden Anderlecht'te başlayan Mertens, altyapıda KAA Gent'e transfer oldu. Farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Belçikalı futbolcu, 2007'de Hollanda'nın AGOVV takımına geçti. 2009'da bu kez Utrecht'in yolunu turan Mertens, 2 sezonun ardından bu ülkenin köklü kulüplerinden PSV'ye imza attı. Burada da başarılı bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, 2013'te İtalya'nın Napoli takımına transfer oldu. NAPOLI TARİHİNE GEÇTİ Uzun süre Napoli'de forma giyen Mertens, Serie A'da 295 maça çıktı ve 113 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli golcü, Napoli tarihinin en golcü oyuncusu olarak tarihe geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 38 maçta 17 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde 70 karşılaşmada 18 kez gol sevinci yaşayan Belçikalı santrfor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 4 müsabakada 1 gol buldu. Kulüp kariyerinde toplam 682 resmi maça çıkan Mertens, 246 kez fileleri havalandırdı. Belçika Milli Takımı'nın da formasını 105 kez terleten 35 yaşındaki oyuncu, 21 kez ağları sarstı. "BU KULÜP İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM" Transferi sonrasında açıklamalar yapan ve Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Mertens, "İtalya'da çok güzel 9 yıl geçirdim. Artık değişiklik yapmaya hazır olduğumu hissettim. Galatasaray gibi bir takımdan teklif gelince onur duydum ve mükemmel bir adım atmış oldum." diye konuşmuştu.

Goller atmak ve galibiyetler almak istediğini aktaran Belçikalı futbolcu, "Buraya başarılı olmaya geldim. Bir yıllık sözleşme imzaladım ama daha uzun yıllar kalmak isterim. Aslında neden beni istediklerini göstermeye geldim. Gücümü sahada göstermek istiyorum. Bu takım için her şeyi vereceğim. Sahada her zaman goller atmak ve maçları kazanmak isteyen bir oyuncuyum. Bunun için var gücümle çalışacağım." ifadelerini kullanmıştı. 4. BELÇİKALI OLDU Dries Mertens, sarı-kırmızılı formayı terletecek 4. Belçikalı olarak kayıtlara geçti. Galatasaray'da daha önce bu ülkeden Mbo Mpenza, Jason Denayer ve Luis Cavanda oynamıştı.