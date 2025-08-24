Habertürk
        Dries Mertens futbolu bıraktı! - Futbol Haberleri

        Dries Mertens futbolu bıraktı!

        Galatasaray'ın eski oyuncusu Dries Mertens, futbolu bıraktığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2025 - 00:03 Güncelleme: 24.08.2025 - 00:03
        Dries Mertens futbolu bıraktı!
        Galatasaray'ın eski oyuncusu Dries Mertens, 38 yaşında futbolu bıraktı.

        Mertens, Belçika'nın Leuven şehrindeki Marktrock Festivali'nde futbol yaşamına son verdiğini belirterek "Emekli oldum ve futbolu bıraktım. Yeni bir meydan okumanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

        Son olarak Galatasaray forması giyen Belçikalı futbolcu, Haziran'da Türkiye'den ayrılmıştı.

        Mertens, sarı-kırmızılı formayla 3 kez Süper Lig ve 1'er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

