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        Haberler Dünyadan Drew Barrymore da Prenses Kate Middleton'dan özür diledi - magazin haberleri

        Drew Barrymore da Prenses Kate Middleton'dan özür diledi

        Prenses Kate Middleton'ın kanser teşhisi duyurusu öncesinde gizemli kayboluşuyla ilgili yapılan esprilere Drew Barrymore da dâhil olmuştu. Ünlü oyuncu, pişmanlığını belirten bir açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 10:44 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:44
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        • 1

          Kanserle mücadele ettiğini açıklamasının ardından Prenses Kate Middleton'dan özür dileyenler kervanına ünlü oyuncu Drew Barrymore da katıldı.

          16 Ocak'ta önceden planlanan karın ameliyatı olmasının ardından uzun süre ortaye çıkmayan ve hakkında pek çok spekülasyon üretilen Prenses Kate'in 'kaybolduğuna' dair espriler havada uçuşmuş, ünlü isimler de bu konuda şaka yapmaktan kaçınmamıştı.

          Oyunu Blake Lively ve ünlü televizyon sunucusu Stephen Colbert'in ardından Drew Barrymore da Middleton'a yönelik sözlerini geri aldığını açıkladı.

        • 2

          Ünlü oyuncu ve talk show sunucusu Barrymore, Kate'in kanser teşhisi duyurusu öncesinde gizemli kayboluşuyla ilgili herkes gibi yaptığı esprilerden pişmanlık duyduğunu şu sözlerle ifade etti:

          "Hemen sonuca varmadan veya özellikle birinin sağlığıyla ilgili ciddi sorunları hafife almadan önce nezaket ve itidalli davranmak önemli."

        • 3

          "NEZAKET VE EMPATİ ÖNEMLİ"

          Barrymore, hassas konuları içeren tartışmalara daha düşünceli bir yaklaşım segilemek gerektiğini vurgulayarak, kamusal söylemde empati ve düşünceli olmaya öncelik vermek gerektiğini belirtti. Ünlü oyuncu, tanınmış kişilerin hassas konuları nezaket ve empatiyle ele alma sorumlulukları olduğunu hatırlattı.

        • 4

          İK ÖZÜR DİLEYEN BLAKE LIVELY OLDU

          Galler Prensesi kanser tedavisi gördüğünü duyurduktan kısa bir süre sonra Blake Lively, Photoshop başarısızlığıyla dalga geçtiği için sosyal medyadan özür dilemişti. Lively, "Eminim bugün kimsenin umrunda değil ama bunu kabul etmem gerektiğini hissediyorum. Aptalca bir paylaşım yaptım ve bu gönderi bugün beni utandırdı. Üzgünüm. Herkese her zaman sevgi ve iyi dilekler gönderiyorum” diye yazmıştı.

        • 5

          "BAŞKA BİRİNİN TRAJEDİSİNİ HAFİFE ALMAMALIYDIM"

          Ünlü talk show sunucusu Stephen Colbert de Kate Middleton'a kanser teşhisi konulduğu ortaya çıkmadan önce, Prens William'ın eşini aldattığı iddiasını programında dile getirdiği için pişman olduğunu açıklamıştı.

          Colbert özür açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

          "İki hafta önce bu gizemle ilgili bazı şakalar yapmıştık ve bu konuda haber yaparken 'aptalca şeyler' yapmıştık. O şakaları yaptığımda, bu bazı insanları üzdü. Hatta teşhisi açıklanmadan önce bile. Bunu anlayabiliyorum. Geçmişte yaptığım şakaların çoğu insanları üzmüştü. Eminim ki bazı şakalarım gelecekte de insanları üzecektir. Uymaya çalıştığım bir standart var ve o da başka birinin trajedisini hafife almamamdır."

        • 6

          Ünlü sunucu ayrıca "Birçoğumuz herhangi bir kanser tanısının hasta ve ailesi için üzücü olduğunu biliyoruz. Benden buna ihtiyaçları olmadığından eminim ama ben ve buradaki herkes, iyileşmesinin hızlı ve eksiksiz olması için iyi dileklerimizi ve yürekten umudumuzu iletmek istiyoruz" ifadesini kullanmıştı.

        • 7

          VİDEO İLE AÇIKLAMA YAPTI

          Ocak ayında geçirdiği ameliyat sonrası hiç kamerelar karşısına çıkmayan Kate Middleton, geçen hafta bir video ile kansere yakalandığını açıklamıştı. 42 yaşındaki Prenses Kate, kanser teşhisiyle “büyük bir şok yaşadığını”, haberi alması sonrası "inanılmaz derecede zorlu birkaç ay” geçirdiğini söylemişti. Middleton, ocak ayında karın ameliyatı geçirdiğinde kanser olduğunun bilinmediği belirtmişti.

        • 8

          "HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYORUM"

          “Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım" diyen Prenses, kanserin türüne ilişkin bilgi vermemiş ve "İyiyim ve her geçen gün güçleniyorum" demişti.

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