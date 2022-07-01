'Dreams' heykel sergisi açıldı

Heykellerinde örtü formunu kullanan sanatçı Çiğdem Sarıçiçek, 'Dreams’ isimli heykel sergisiyle Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor.

Örtülü heykellerin; drapenin rastgele estetiğinin kendisi için hayranlık verici olmasından doğduğunu belirten Sarıçiçek, “Bunun yanı sıra gizlemeyi ya da üzerini örtmeyi seçtiğimiz pek çok düşünce ya da duyguyu ifade etmenin bir yolu olarak son derece çekici. Buradaki gizemin merak uyandırıcı yanı insanı yeniden düşünmeye teşvik etmesi. Aslında üzeri örtülü olan yeniden yapılmış olandır ve artık eskisi gibi değildir. Yeni bir bakışla üzerine yeniden düşünülmelidir” diyor.

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergi, 31 Temmuz tarihine kadar ziyaret edilebilir