Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerFutbolSüper LigGalatasaray

Dr. Rezan Epözdemir, seçim zaferinin ardından HABERTÜRK'e konuştu

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ın listesinde yer alan ünlü hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, seçim zaferinin ardından sıcağı sıcağına Habertürk Spor'a açıklamalarda bulundu

19.06.2021 - 23:42 | Güncelleme: ABONE OL
Dr. Rezan Epözdemir, seçim zaferinin ardından HABERTÜRK'e konuştu

Galatasaray'da nefes kesen seçim yarışında kazanan Burak Elmas oldu. Sarı-kırmızılıların 38. başkanı olan Elmas'ın listesinde yer alan ünlü hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'e seçim zaferini anlattı. Epözdemir, ekip olarak çok mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Öncelikle bütün adaylara tebrikler demek istiyorum. Galatasaray'a yakışan bir seçim oldu. Demokrasi şöleninde bir seçim oldu. Bütün adaylar çok ciddi emek sarfetti. Galatasaray en büyük sivil toplum örgütüdür. O sivil toplum örgütünde 5 adaylı bir seçim sözkonusu oldu. Hem sayın başkan adaylarına hem kıymetli ekip arkadaşlarına teşekkür etmek istiyorum bu demokrasi şölenini Galatasaray'a yaşattıkları için. Bundan sonra yeni mottomuz birleşme, bütünleşme ve kırgınlıkların giderilmesi olacak. Bugün hak eden kazandı, Galatasaray kazandı. Projelerimizle, kadrolarımızla Galatasaray'ı aydınlık yarınlara taşıyacağız. Geleceğe dair umutlarımız var. Hak eden kazandı, Galatasaray kazandı."

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Kuyruğun sonu görünmüyor! 10 bin araç aynı yere gitti
Kuyruğun sonu görünmüyor! 10 bin araç aynı yere gitti
Eşine pısırık demişti... Mahkeme bakın ne ceza verdi
Eşine pısırık demişti... Mahkeme bakın ne ceza verdi
Boş arazideki yeni mezar polisi alarma geçirdi
Boş arazideki yeni mezar polisi alarma geçirdi
Olay paylaşım!
Olay paylaşım! "Gerek var mı şöyle şeylere"
Rusya'da havai fişek deposunda yangın
Rusya'da havai fişek deposunda yangın
Diyadin anısı
Diyadin anısı
Otomobil şarampole devrildi
Otomobil şarampole devrildi
Adana'da komşu dehşeti!
Adana'da komşu dehşeti!