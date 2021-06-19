Galatasaray'da nefes kesen seçim yarışında kazanan Burak Elmas oldu. Sarı-kırmızılıların 38. başkanı olan Elmas'ın listesinde yer alan ünlü hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'e seçim zaferini anlattı. Epözdemir, ekip olarak çok mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Öncelikle bütün adaylara tebrikler demek istiyorum. Galatasaray'a yakışan bir seçim oldu. Demokrasi şöleninde bir seçim oldu. Bütün adaylar çok ciddi emek sarfetti. Galatasaray en büyük sivil toplum örgütüdür. O sivil toplum örgütünde 5 adaylı bir seçim sözkonusu oldu. Hem sayın başkan adaylarına hem kıymetli ekip arkadaşlarına teşekkür etmek istiyorum bu demokrasi şölenini Galatasaray'a yaşattıkları için. Bundan sonra yeni mottomuz birleşme, bütünleşme ve kırgınlıkların giderilmesi olacak. Bugün hak eden kazandı, Galatasaray kazandı. Projelerimizle, kadrolarımızla Galatasaray'ı aydınlık yarınlara taşıyacağız. Geleceğe dair umutlarımız var. Hak eden kazandı, Galatasaray kazandı."